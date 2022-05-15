Берлин, 15 мая, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Турция обеспокоена связями Финляндии и Швеции с Рабочей партией Курдистана (РПК), хотя и не против расширения Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 15 мая заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи глав МИД стран — членов НАТО.

Saeima Мевлют Чавушоглу

«Мы открыто рассказали о проблемах, которые нас беспокоят, в том числе о контактах Швеции и Финляндии с террористическими организациями РПК (Рабочая партия Курдистана, которую в Анкаре считают экстремистской группировкой — ред.) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии, Анкара рассматривает их как ответвление РПК — ред.), и в особенности об оказываемой им Швецией поддержке вооружениями», — сказал он.

Также Чавушоглу подчеркнул, что Анкара не торгуется в этом случае, а занимает совершенно четкую позицию в этом вопросе.

«Она заключается в том, что (Финляндия и Швеция) должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию», — отметил глава МИД Турции.

При этом он указал, что Анкара не против расширения НАТО, а против таких стран, которые «поддерживают террористов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Финляндии официально объявили о своем решении о вступлении в члены Североатлантического альянса (НАТО).