Екатеринбург, , 14:23 — REGNUM Сегодня, 15 мая, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» в матче предпоследнего 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с казанским «Рубином». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Бикфалви Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Урал»: Илья Помазун, Лео Гогличидзе, Андрей Егорычев, Иван Кузьмичев, Алексей Герасимов, Рафал Аугустыняк, Даниэль Мишкий, Юрий Железнов, Вячеслав Подберезкин, Олег Шатов, Эрик Бикфалви.

«Рубин»: Юрий Дюпин, Егор Тесленко, Монтассар Тальби, Георгий Зотов, Илья Самошников, Александр Ломовицкий, Александр Зуев, Оливер Абильдгор, Константин Кучаев, Герман Онугха, Виталий Лисакович.

Бригада арбитров: Сергей Карасев | Максим Гаврилин | Юрий Демешко | Роман Сафьян | Евгений Турбин.