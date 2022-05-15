Хельсинки, , 14:22 — REGNUM Власти Финляндии официально объявили о своем решение о вступлении в члены Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 15 мая сообщается в заявлении финского правительства.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом», — говорится в сообщении.

При этом консультации финского правительства с парламентом страны по этому вопросу должны пройти 16 мая, а голосование, возможно, — 17 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в случае, если Швеция и Финляндия захотят стать членами Североатлантического альянса (НАТО), вопрос об их принятии нужно решить быстро.