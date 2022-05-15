Берлин, , 14:11 — REGNUM Немецкий канцлер Олаф Шольц не стал обижаться на оскорбление со стороны посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, ранее назвавшего его «обиженной ливерной колбасой». Об этом глава правительства ФРГ заявил 15 мая в интервью T-online.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я рад оставить это (реакцию) на ваше усмотрение. Украина находится в состоянии войны в течение нескольких недель. Вам не нужно придавать повышенное значение каждому слову», — сказал Шольц в ответ на соответствующий вопрос.

Также канцлер Германии добавил, что в сложившейся на данный момент ситуации страны Запада должны помочь киевскому режиму защитить себя, заставив Россию вывести свои войска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 мая посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за его нежелания посетить Украину