Курск, 15 мая, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Традиционная акция по учёту поющих соловьёв стартовала в Курской области 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Курской области Соловей

«С 14 мая Центрально-Черноземный заповедник имени В. В. Алехина приглашает всех курян принять участие в традиционной акции «Соловьиные ночи» по учету поющих соловьёв», — сообщили в пресс-службе.

Цель акции — привлечь внимание жителей региона к проблеме охраны птиц, а также к состоянию городских парков, скверов и других зелёных зон города.

Отметим, что акция по подсчёту соловьёв в Курской области, которая известна как соловьиный край, проводится с 2004 года.