Краснодар, , 12:21 — REGNUM II Всекубанский казачий слёт ГТО состоялся в Новороссийске, мероприятие завершилось 14 мая, сообщили в пресс-службе правительства Краснодарского края.

Слёт ГТО Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Краснодарский край один из наиболее спортивных регионов страны, а Кубанское казачье войско самое многочисленное и образцовое по всем показателям. Казачество и спорт ведут большую совместную работу по пропаганде здорового образа жизни», — сказал заместитель главы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

В рамках слёта для зрителей провели показательные выступления казаков и воспитанников Новороссийского кадетского корпуса по фланкировке, рукопашному бою. Также работала военно-патриотическая и оружейная выставка Союза казачьей молодежи Кубани и Черноморского казачьего округа.

Состязания проводились по шести дисциплинам, в них участвовали около 200 человек в возрасте от 18 до 49 лет. Лучшими признаны команды Новороссийского районного казачьего общества, Анапского и Славянского. Все участники выполнили нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и получили знаки отличий.

Сегодня в системе ГТО зарегистрированы почти 1,5 млн жителей Краснодарского края. На территории региона работают 65 центров тестирования.