В Новороссийске провели II Всекубанский казачий слёт ГТО
Краснодар, 15 мая, 2022, 12:21 — ИА Регнум. II Всекубанский казачий слёт ГТО состоялся в Новороссийске, мероприятие завершилось 14 мая, сообщили в пресс-службе правительства Краснодарского края.
В рамках слёта для зрителей провели показательные выступления казаков и воспитанников Новороссийского кадетского корпуса по фланкировке, рукопашному бою. Также работала военно-патриотическая и оружейная выставка Союза казачьей молодежи Кубани и Черноморского казачьего округа.
Состязания проводились по шести дисциплинам, в них участвовали около 200 человек в возрасте от 18 до 49 лет. Лучшими признаны команды Новороссийского районного казачьего общества, Анапского и Славянского. Все участники выполнили нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и получили знаки отличий.
Сегодня в системе ГТО зарегистрированы почти 1,5 млн жителей Краснодарского края. На территории региона работают 65 центров тестирования.