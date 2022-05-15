Торонто, Канада, 15 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» переиграл с нулевым счетом команду «Лос-Анджелес Кингз» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lisa Gansky «Эдмонтон Ойлерз»

Игра проходила на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Коди Сеси (34-я минута) и Коннор Макдэвид (57-я).

Отметим, по итогам матча счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу «Эмонтона» и во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли команда сыграет с победителями противостояния между клубами «Даллас Старз» и «Калгари Флэймз».