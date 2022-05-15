Симферополь, , 11:53 — REGNUM Ещё 15 пациентов попали в ковид-стационары в Республике Крым, данные за сутки опубликованы 15 мая региональным оперативным штабом. Накануне, 14 мая, сообщалось о госпитализации 14 крымчан.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в регионе подтверждён 41 новый случай заражения коронавирусом, что на шесть случаев меньше, чем накануне. Выздоровевшими за сутки признаны 80 пациентов, двое скончались.

С начала пандемии в Крыму подтверждено 182 426 случаев заражения коронавирусом, выздоровевшим и признаны 175 124 человека. Скончались 5 264 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.