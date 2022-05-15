Вашингтон, 15 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо обсудил с генеральным директором американской компании Tesla Илоном Маском сотрудничество в сфере технологий для электромобилей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Аккумулятор Tesla Model S — длинный, тонкий и плоский — занимает основание шасси

Встреча Видодо и Маска прошла в штате Техас 14 мая. Видодо прибыл туда из Вашингтона, где присутствовал на встрече лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Этой встрече предшествовали предварительные переговоры представителей правительства Индонезии и компании Tesla. В американской компании не стали комментировать итоги переговоров.

Индонезия обладает крупными запасами никеля, который используется в производстве аккумуляторов для электромобилей. Правительство рассчитывает привлечь ведущие компании этой отрасли для запуска локального производства.

В апреле консорциум во главе с южнокорейской компанией LG Energy Solution представил планы по инвестированию $9 млрд в Индонезию. Средства будут направлены на проекты, связанные с переработкой никеля и производством аккумуляторов.