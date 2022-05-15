Москва, , 11:15 — REGNUM Зафиксировать и расследовать факт обстрела посёлка в Белгородской области 15 мая поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе СКР.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

По данным следствия, со стороны Украины был произведён обстрел территории посёлка Середа Шебекинского городского округа. В результате один мирный житель получил осколочное ранение.

«Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления, примут меры к установлению всех причастных лиц для их привлечения к уголовной ответственности», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об обстреле посёлка Середа сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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