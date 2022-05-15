Москва, 15 мая 2022, 11:15 — REGNUM Зафиксировать и расследовать факт обстрела посёлка в Белгородской области 15 мая поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе СКР.
По данным следствия, со стороны Украины был произведён обстрел территории посёлка Середа Шебекинского городского округа. В результате один мирный житель получил осколочное ранение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее об обстреле посёлка Середа сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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