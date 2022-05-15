Москва, , 11:03 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов. Об этом 15 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Также уничтожены 879 беспилотных летательных аппаратов, 306 зенитных ракетных комплексов, 3098 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2934 единицы специальной военной автомобильной техники.

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