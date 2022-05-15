Москва, 15 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Военнослужащая с Сахалина Наталья Ткаченко выиграла на телешоу «Поле чудес» автомобиль и передала его Луганскому детскому дому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

Скриншот с YouTube Леонид Якубович на передаче «Поле чудес»

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Наталья принимала участие в «Поле чудес», которое было посвящено 77-летию со дня окончания Великой Отечественной войны. Она смогла дойти до финала. В течение игры военнослужащей четыре раза выпадал сектор «приз» и один раз — «ключ», но она отказывалась и продолжала играть. Ведущий Леонид Якубович удивился и заявил, что не припомнит, чтобы одному игроку так часто выпадал призовой сектор.

Когда в очередной раз выпал сектор «приз» Наталья согласилась.

«Я просто не могу с вами торговаться, ключи от автомобиля!!!» — сказал Якубович.

С доверенными лицами Наталья Ткаченко отправила автомобиль в Луганский детский дом и уже на Сахалине записала для ребят видеообращение.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала специальной военный операции России на Украине в страну, а также в регионы Донбасса было доставлено более 19 тыс. тонн гуманитарных грузов.