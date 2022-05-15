Турин, Италия, 15 мая, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Победителем 66-го международного песенного конкурса «Евровидение», проходившего в Турине, стала хип-хоп группа с Украины Kalush Orchestra. Трансляцию конкурса вёл итальянский телеканал Rai1.

Albin Olsson Евровидение

При этом украинский музыкальный коллектив еще до начала конкурса считали фаворитом, и по результатам голосования профессионального жюри и зрителей Kalush Orchestra получил 631 балл, опередив ставших вторыми британских исполнителей на 160 очков.

Группа исполнила на конкурсе музыкальную композицию Stefania, в которой есть смешан хип-хоп с элементами фолка, которую музыканты посвятит матерям Украины. Также после выступления исполнители со сцены призвали всех: «Помочь Мариуполю» и помочь «ребятам на «Азовстали», за что их не дисквалифицировали, как это полагается по правилам «Евровидения».

При этом второе место заняли исполнители из Британии (466 баллов), третье — исполнители из Испании (459 баллов).

Отметим, исполнители из России и Белоруссии в нынешнем году не допущены до участия в конкурсе в качестве одной из санкционных мер.