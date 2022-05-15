Москва, 15 мая 2022, 07:49 — REGNUM Российское издательство Bubble планирует выпустить комикс по дилогии фильмов «Брат» кинорежиссёра Алексея Балабанова к 25-летию со дня премьеры фильма. Об этом сообщил главный редактор издательства Роман Котков агентству ТАСС.
Котков рассказал, что комикс объединит несколько историй от разных авторов. Героями комикса станут персонажи дилогии «Брат» Алексея Балабанова.
Главред отметил, что в комиксе не будет прямого пересказа событий фильмов. Авторы историй расскажут предысторию различных персонажей или постараются развить незакрытые сюжетные линии.
Выход комикса планируется на август 2022 года. Издание будет приурочено к 25-летию с выхода первого фильма.
Фильм «Брат» с Сергеем Бодровым в главной роли вышел на экраны в 1997 году. Премьера второй части дилогии состоялась в 2000 году.
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