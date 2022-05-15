Москва, , 07:49 — REGNUM Российское издательство Bubble планирует выпустить комикс по дилогии фильмов «Брат» кинорежиссёра Алексея Балабанова к 25-летию со дня премьеры фильма. Об этом сообщил главный редактор издательства Роман Котков агентству ТАСС.

Граффити, посвященное Сергею Бодрову, в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Котков рассказал, что комикс объединит несколько историй от разных авторов. Героями комикса станут персонажи дилогии «Брат» Алексея Балабанова.

Главред отметил, что в комиксе не будет прямого пересказа событий фильмов. Авторы историй расскажут предысторию различных персонажей или постараются развить незакрытые сюжетные линии.

Выход комикса планируется на август 2022 года. Издание будет приурочено к 25-летию с выхода первого фильма.

Фильм «Брат» с Сергеем Бодровым в главной роли вышел на экраны в 1997 году. Премьера второй части дилогии состоялась в 2000 году.

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