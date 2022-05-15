Вашингтон, 15 мая, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Важность борьбы с внутренним терроризмом и расизмом подчеркнул президент США Джозеф Байден, комментируя стрельбу в городе Буффало в американском штате Нью-Йорк, в результате которой погибли десять человек. Соответствующее заявление 14 мая распространила пресс-служба Белого дома.

U.S. Department of Defense Стрельба

«Любой акт внутреннего терроризма, включая те, которые совершаются во имя отвратительной идеологии белых националистов, чужд всему тому, за что мы выступаем в Америке», — указал Байден.

Американский лидер отметил, что в стране нужно сделать всё возможное для того, чтобы полностью покончить с внутренним терроризмом. При этом Байден добавил, что информацию о мотивах мужчины, устроившего стрельбу в Буффало, ещё предстоит собрать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что стрелявшему по людям в Буффало было предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Законодательством за такое преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, без права на досрочное освобождение.

Напомним, в результате стрельбы в супермаркете города Буффало в американском штате Нью-Йорк погибли десять человек, пострадали ещё 13, из них трое получили серьёзные ранения.