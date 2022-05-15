Симферополь, , 07:22 — REGNUM Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что освобождённые регионы Украины после завершения специальной операции и денацификации могут выйти из её состава и стать частью России, написало РИА Новости.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«По оценке специалистов по государственному праву, в соответствии с российским законодательством, регионы Украины сначала должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости. Их признание Российской Федерацией открыло бы им путь для вступления в состав России», — сказал Мурадов.

Он считает, что до завершения спецоперации могут быть приняты решения временного характера.

«В любом случае, всё зависит от волеизъявления народа. Люди должны иметь возможность пройти свой путь. Для нас они являются частью нашего народа, нашими соотечественниками», — отметил постпред Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, США всё глубже втягиваются в конфликт на Украине с непредсказуемыми последствиями. Об этом 14 мая заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире «Соловьёв Live».