Петропавловск-Камчатский, 15 мая, 2022, 06:54 — ИА Регнум. У берегов Камчатки в акватории Охотского моря 15 мая ожидается шторм с высотой волн 8-9 метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Bankoboev.ru Шторм

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Сильное волнение в море продлится до ночи 16 мая.

Спасатели отметили, что населённым пунктам, которые находятся на побережье, шторм угрозы не представляет.

Вместе с тем, на западном берегу Камчатки прогнозируется перелив песчаной косы морской водой — может пострадать участок дороги посёлок Октябрьский Усть-Большерецкого муниципального района — мыс Левашова.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 15 мая ликвидируют последствия мощного циклона, который оказал влияние на погоду в 10 районах области и принёс сильные дожди, местами мокрый снег.