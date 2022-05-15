Южно-Сахалинск, 15 мая, 2022, 05:28 — ИА Регнум. На Сахалине 15 мая ликвидируют последствия мощного циклона, который оказал влияние на погоду в 10 районах области и принёс сильные дожди, местами мокрый снег, написал в своём телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Pixabay.com Снегопад

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В результате непогоды повреждены 15 ЛЭП. На восстановительных работах объектов энергетики задействованы шесть бригад ПАО «Сахалинэнерго».

Также в результате прохождения циклона поднялся уровень воды в реках. Некоторые территории уже подтоплены.

Как сообщало ИА REGNUM, на погоду на Сахалине оказывает влияние циклон — Тымовский, Александровский-Сахалинский и Ногликский районы засыпало снегом.