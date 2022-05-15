Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на прошедшем саммите так и не получили от президента США Джо Байдена ответов на актуальные вопросы, а сам форум эксперты назвали «встречей упущенных возможностей», пишет со ссылкой на газету The Straits Times ТАСС.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Из обещанных Байденом 150 млн долларов, 60 млн направят на морские программы под руководством Береговой охраны США. Ведущий научный сотрудник Института исследований Юго-Восточной Азии Джаон Линь уверен, что данный проект нацелен на сдерживание Китая в Южно-Китайском море.

Лидеры АСЕАН рассчитывали на саммите получить от Байдена ответы на вопросы, связанные с восстановлением экономики после пандемии коронавируса и украинского кризиса.

«Лидеры Юго-Восточной Азии ожидали получить более четкие ответы на вопросы о торговле, чем выслушивать многообещающие инициативы», — сказал Джаон Линь.

Старший исследователь американского аналитического центра RAND Дэрэк Гроссман предполагает, что Байден раскроет детали новой концепции во время предстоящих визитов в Корею и Японию. Он же назвал прошедший саммит «встречей упущенных возможностей».

Как сообщало ИА REGNUM, американский лидер Джо Байден вновь допустил оговорку. В этот раз — на саммите США-АСЕАН — он назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом страны.