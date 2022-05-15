Сантьяго, 15 мая, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Дом министра обороны Чили Майи Фернандес Альенде был ограблен неизвестными злоумышленниками в момент, когда в нём находились её сын и супруг. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба чилийского военного ведомства.

LeoFra Грабитель

Уточняется, что грабители пробрались в дом, когда глава минобороны Чили отсутствовала. Злоумышленники, угрожая огнестрельным оружием, связали супруга министра и применили физическую силу к её сыну.

Преступники забрали из дома всё ценное и угнали автомобиль. В настоящее время семья министра обороны освобождена, её сын и супруг чувствуют себя хорошо. Полиция расследует обстоятельства инцидента. Личности подозреваемых в ограблении устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о побеге особо опасного преступника из больницы в Бухаресте.