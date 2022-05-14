Южно-Сахалинск, 15 мая, 2022, 02:56 — ИА Регнум. На погоду на Сахалине оказывает влияние циклон — Тымовский, Александровский-Сахалинский и Ногликский районы засыпало снегом. Повреждены оказались ЛЭП, население осталось без электроснабжения, сообщило ИА Сах. ком.

Pixabay.com Снегопад

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Семь бригад «Сахалинэнерго» ведут восстановительные работы на линиях электропередачи. Без света остались жители 26 населённых пунктов. Из-за мокрого снега и сильного ветра повреждены 15 ЛЭП.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалин 14 мая обрушится мощный циклон, который принесёт сильные дожди, местами пройдёт мокрый снег.