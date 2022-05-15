Буффало, США, 15 мая, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Обвинение в убийстве первой степени предъявлено мужчине, подозреваемому в стрельбе по людям в супермаркете города Буффало в американском штате Нью-Йорк. Об этом 14 мая сообщил на пресс-конференции прокурор округа Джон Флинн. Трансляцию пресс-конференции вёл ряд американских телеканалов.

Lisa Roe Стрельба

Как уточнил Флинн, обвинение в убийстве первой степени является самым серьёзным из связанных с убийством в штате Нью-Йорк. По данному обвинению законодательством предусмотрено наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения без права на досрочное освобождение и без права внесения залога.

Кроме того, Флинн добавил, что прокуратура изучает возможность для предъявления обвинения в терроризме. В настоящее время к расследованию произошедшего подключилось ФБР (Федеральное бюро расследований), преступление расследуется как совершённое на почве ненависти.

Напомним, 14 мая мужчина устроил стрельбу в супермаркете города Буффало. Как показало предварительное расследование, несколько человек стрелявший убил на стоянке, а затем вошёл в здание супермаркета и открыл стрельбу по людям. Всего в результате стрельбы погибло десять человек. При этом мужчина вёл прямую трансляцию происходящего в видеостриминговом сервисе Twitch.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что видеостриминговый сервис Twitch заблокировал аккаунт задержанного по подозрению в стрельбе по людям в городе Буффало.