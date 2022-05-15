Москва, 15 мая, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 в мире снова начала расти. Об этом 15 мая сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации агентства, с 7 по 13 мая в мире зарегистрировано всего порядка 3,4 млн случаев заражения коронавирусом, что примерно на 0,2 млн случаев больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Сообщается, что темпы распространения инфекции почти везде снижаются в Европе, при этом фиксируется увеличение в Америке и Азии: в Японии, например, на этой неделе фиксируют более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом ежесуточно, в Малайзии, где заболеваемость уменьшалась с начала марта, снова фиксируется подъем.

Отмечается, что в настоящее время в США каждый день фиксируют более 80 тысяч случаев заражения этой инфекцией.

«Среди европейских государств серьезный рост только в Испании — там заболеваемость поднялась до уровня середины марта. При этом во Франции за неделю она упала на треть, в Италии — на четверть, а в Германии — почти вдвое», — сообщает агентство.

Сообщается, что в Австралии на этой неделе снова регистрировали более 50 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки.

Отмечается, что с 7 по 13 мая в мире зарегистрировали порядка 10,6 тысяч летальных случаев, что на 2,8 тысяч случаев меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

«В США за это время умерли свыше 1,5 тыс. человек. На втором месте по смертности Германия — там число умерших составило около 1 тысяч. Резкий рост смертности отмечается в Канаде, где за семь дней было зафиксировано свыше 500 летальных исходов. При этом в Великобритании и Южной Корее, где ранее были одни из самых высоких показателей смертности из-за коронавируса, они опустились до февральских минимумов», — приводит агентство результаты подсчетов.