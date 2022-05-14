Вашингтон, 15 мая, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Американская исполнительница Бритни Спирс рассказала о потере ребенка на раннем сроке беременности. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

«Мы вынуждены объявить, что потеряли нашего ребенка на раннем сроке беременности», — сообщила певица.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что американская певица Бритни Спирс объявила о временном прекращении деятельности в социальных сетях.