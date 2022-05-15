Тбилиси, , 14:07 — REGNUM В Тбилиси прошла учредительная конференция женской организации правящей партии «Грузинская мечта», сообщает 14 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам председателя партии Ираклия Кобахидзе, роль женщин в политической жизни страны важна, и её следует еще больше повышать.

«В многовековой истории Грузии женщины всегда играли особую роль. Стоит отметить, что именно женщина, святая Нино связала Грузию с христианством. Самый самоотверженный пример преданности родине и вере связан с именем женщины, сятой царицы Кетеван. Символично, что женская организация нашей партии основана в этот день, в день царицы Тамары. На протяжении веков женщины Грузии вносили наибольший вклад в защиту нашей государственности и веры, в развитие нашей страны и ее культуры», — сказал Кобахидзе.

Он назвал введение гендерных квот для активного участия женщин в политике важным шагом, но при этом отметил, что ещё многое предстоит сделать, и создание женской партийной организации служит этой цели. «У нас амбициозные планы, и я хотел бы пожелать успеха нашей женской организации в реализации этих планов», — заявил Кобахидзе.