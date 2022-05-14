Кабул, , 23:19 — REGNUM В Афганистане в пятницу, 13 мая, арестовали журналистов, которые отправились в пятый округ безопасности Кабула, чтобы освещать взрыв в мечети Аюб Сабир. Об этом сообщили Afghanistan International местные источники.

Вид на Кабул. Афганистан (сс) Charly_7777

По данным источников, среди задержанных сотрудников СМИ находится корреспондент Aswaka News Джавад Этемад. При этом точное число арестованных журналистов неизвестно.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле подтвердил, что в результате взрыва в мечети Аюб Сабир получили ранения три человека. Но свидетели сообщили Afghanistan International, что в больницу доставлены по меньшей мере 13 человек.

Напомним, в последние недели в Афганистане произошли кровавые теракты. Журналисты, работающие в Афганистане, говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в большинстве случаев препятствуют освещению взрывов, происходящих в разных городах Афганистана.