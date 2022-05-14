Кабул, 14 мая, 2022, 23:19 — ИА Регнум. В Афганистане в пятницу, 13 мая, арестовали журналистов, которые отправились в пятый округ безопасности Кабула, чтобы освещать взрыв в мечети Аюб Сабир. Об этом сообщили Afghanistan International местные источники.

(сс) Charly_7777 Вид на Кабул. Афганистан

По данным источников, среди задержанных сотрудников СМИ находится корреспондент Aswaka News Джавад Этемад. При этом точное число арестованных журналистов неизвестно.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле подтвердил, что в результате взрыва в мечети Аюб Сабир получили ранения три человека. Но свидетели сообщили Afghanistan International, что в больницу доставлены по меньшей мере 13 человек.

Напомним, в последние недели в Афганистане произошли кровавые теракты. Журналисты, работающие в Афганистане, говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в большинстве случаев препятствуют освещению взрывов, происходящих в разных городах Афганистана.