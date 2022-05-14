Майами, США, 14 мая, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Небольшой самолёт упал на мост в городе Майами, после чего загорелся. Об этом 14 мая сообщает телеканал NBC. Дым от возгорания было видно на расстоянии многих миль.

jonel hanopol Огонь

Журналисты сообщают, что от столкновения самолёта с мостом оказался поврежден один автомобиль. В данный момент на этом участке перекрыто движение, сообщают в полиции Майами.

Судя по видео с места события, при столкновении с мостом самолёт врезался в один автомобиль, что принесло транспортному средству сильные повреждения капота. Сам самолёт затем «приземлился» на мост, где загорелся.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали шесть человек. Двое из них попали в больницу.