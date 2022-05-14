Москва, 14 мая, 2022, 22:49 — ИА Регнум. США всё глубже втягиваются в конфликт на Украине с непредсказуемыми последствиями. Об этом 14 мая заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире «Соловьёв Live».

Mil.ru Анатолий Антонов

«США всёглубже втягиваются в конфликт с самыми непредсказуемыми последствиями для отношений двух ядерных держав», — сказал Антонов.

Он отметил, что ситуация сегодня остаётся крайне опасной.

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