Донецк, 14 мая, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Населенный пункт Зайцево Южное и город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19:50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 122 мм; 19:55 — населенный пункт Жованка — населенный пункт Зайцево Южное: выпущено восемь мин калибром 82 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Горловке девять снарядов.