Будапешт, , 21:43 — REGNUM Новый президент Венгрии Каталин Новак отправится в Польшу с визитом 17 мая, там она встретится с президентом государства Анджеем Дудой. Об этом 14 мая сообщает агентство Reuters. Это будет её первая поездка в качестве президента.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Во вторник, 17 мая, я еду в Варшаву, чтобы встретиться с президентом польского народа, — заявила Новак во время инаугурации. — Господин президент, дорогой Анджей (Дуда), я благодарю вас за возможность поговорить, как подобает друзьям!»

Отметим, что Каталин Новак стала первым президентом-женщиной в истории государства. К своим обязанностям Новак приступила уже 10 мая.

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