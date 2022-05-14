Каракол, Киргизия, 14 мая, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Правительство Киргизии выбрало город Каракол в качестве пилотного проекта по комплексному развитию регионов, на который из бюджета выделят 2 млрд сомов (1,55 млрд рублей). Об этом стало известно в ходе рабочей поездки премьер-министра Акылбек Жапарова в Иссык-Кульскую область.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Высокопоставленного чиновника ознакомили с программой развития административного центра Иссык-Кульского региона, состоящей из 10 проектов на общую сумму 885 млн сомов (685 млн рублей), среди которых строительство муниципального рынка и мусороперерабатывающего завода.

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Глава правительства отметил, что запланированные в рамках программы развития Каракола изменения должны, в первую очередь, положительно сказаться на условиях жизни местных жителей и деловом климате.

«Особое внимание следует обратить созданию современных туристических объектов и соответствующей инфраструктуры», — подчеркнул Жапаров и поручил Министерству финансов выделить 850 млн сомов (685 млн рублей) на первый этап реализации проекта развития.

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