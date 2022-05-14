Лион, Франция, 14 мая, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Сегодня, 14 мая, в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне» футбольный клуб «Лион» в матче предпоследнего 37-го тура французской Лиги 1 2021/22 встретится с «Нантом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Psg.fr «Лион» — ПСЖ

Стартовые составы команд:

«Лион»: Антони Лопеш, Кастелло Люкиба, Энрике Милагрес, Мало Густо, Дамьен Да Сильва, Ромен Февр, Лукас Пакета, Танги Ндомбеле, Карл Токо-Экамби, Мусса Дембеле, Тете.

«Нант»: Альбан Лафон, Андрей Жирото, Деннис Аппиа, Жан-Шарль Кастеллетто, Фабио, Вилан Сиприен, Людовик Блас, Маркус Коко, Квентин Мерлен, Рэндал Коло, Мозес Саймон.

На данный момент «Лион» с пятнадцатью победами, десятью поражениями и 55-ю набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Нант», набрав 54 очка, располагается позицией ниже.