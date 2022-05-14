Берлин, 14 мая, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Глава министерства здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что стоит ожидать новой волны штамма коронавируса «Дельта». Об этом 14 мая он сообщил журналистам немецкого издания Rheinische Post. Сейчас в Германии в основном отмечаются случаи заражения штамом «Омикрон».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Пандемия еще не закончилась. Осенью вероятна волна «Омикрона». Однако более опасный Дельта-вариант также может вернуться», — сообщил Лаутербах, основывая свои утверждения на исследовании израильских ученых.

Глава минздрава Германии отметил, что стоит быть готовым к разным вариантам развития событий. Вместе с тем Лаутербах подчеркнул, что препараты для вакцинации нужны против обоих вариантов коронавируса.

По его словам, большая часть заражений в Германии, 97%, сейчас относится к «Омикрону». Дельта-штамм, который приводит к более серьезным последствиям, сейчас редко выявляется.

Жителей Германии призывают быть осторожными. Прежде всего необходимо использоваться средства индивидуальной защиты в общественных местах и на транспорте.