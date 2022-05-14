Анкара, 14 мая, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Турецкий народ просит руководство своей страны заблокировать процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку выступает против этого. Об этом 14 мая заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Foreign and Commonwealth Office Мевлют Чавушоглу

«Возмутительно и неприемлемо, что наши союзники и друзья поддерживают эту террористическую организацию», — сказал Чавушоглу, имея в виду Рабочую партию Курдистана (РПК), которую Анкара считает экстремистской организацией.

Он отметил, что из-за борьбы с РПК против Турции были введены ограничения на поставки оборонной продукции, некоторые из которых Анкара импортировала из стран, планирующих вступить в НАТО.

По словам Чавушоглу, по этой причине большинство жителей Турции выступает против вступления в НАТО Финляндии и Швеции, которые поддерживают РПК и «Силы народной самообороны» в Сирии.

Он отметил, что турецкий народ просит руководство страны заблокировать этот процесс, но это должны обсуждаться с союзниками по НАТО и властями Финляндии и Швеции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не закрывает двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но остальные члены альянса должны учитывать её озабоченность в сфере безопасности.