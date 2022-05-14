Москва, 14 мая, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России в течение дня поразили высокоточными ракетами воздушного базирования 28 ротных опорных пунктов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 мая заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Минобороны.рф ВКС РФ

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России… поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ», — сообщил представитель военного ведомства

По его словам, ВКС РФ также поразили в районе населённых пунктов Петровское и Жовтневое два украинских склада с боеприпасами.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая в Минобороны РФ сообщили, что командующий войсками Центрального военного округа РФ генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине.