Оттава, 14 мая, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Правительство Канады готово помочь вывезти зерно из украинских портов на своих кораблях. Об этом 14 мая заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

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«Мы должны убедиться, что это зерно доставляется по миру. В противном случае, миллионы людей могут столкнуться с голодом», — приводит слова Жоли телеканал CTV.

По её словам, Канада готова предоставить свои корабли для вывоза зерна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что невозможность вывоза зерна с территории Украины может обернуться продовольственным кризисом.