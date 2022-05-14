Вашингтон, 14 мая, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис встретится с новым президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном 16 мая во время поездки в Абу-Даби. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе Белого дома США.

Gage Skidmore Камала Харрис

Камала Харрис станет главой президентской делегации в Абу-Даби. Вице-президент США выразит соболезнования от имени администрации и народа США в связи с кончиной шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, а также проведёт встречу с новым президентом государства.

«В дополнение к чествованию памяти и наследия шейха Халифы вице-президент подчеркнет силу партнерства между нашими странами и наше стремление к дальнейшему углублению наших связей в ближайшие месяцы и годы», — содержится в сообщении.