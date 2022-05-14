Донецк, 14 мая, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Украинские силовики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:40 — населенный пункт Шумы — населенный пункт Горловка: выпущено девять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая в Народной милиции ДНР сообщили, что в республике за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пятеро военнослужащих.