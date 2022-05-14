Донецк, , 19:41 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток уничтожили 30 украинских националистов. Об этом 14 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«С начала текущих суток наши военнослужащие (ДНР) уничтожили 30 украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм миномётов, одну БМП и ДВА бронетранспортёра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы ДНР также захватили одну БМП, два бронетранспортера и один грузовой автомобиль.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики снова обстреляли Петровский район Донецка.