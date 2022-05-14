«Боруссия» одержала волевую победу над берлинской «Гертой»
Дортмунд, Германия, 14 мая, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Дортмундская «Боруссия» в матче последнего 34-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 одержала волевую победу над берлинской «Гертой» со счетом 2:1. Встреча проходила в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Первый мяч на восемнадцатой минуте встречи забил 30-летний нападающий сборной Алжира Исхак Бельфодиль ударом с пенальти — 0:1. На экваторе второй половины Эрлинг Холанд восстановил равновесие в счете, также реализовав пенальти — 1:1. Через 18 минут 17-летний Юссуфа Мукоко впервые вывел «шмелей» вперед после передачи Джуда Беллингема — 2:1.
Статистика матча («Боруссия»/ «Герта»)
Удары 9/4
Удары 3/1
Владение 69%/31%
Угловые 3/1
Нарушения 11/16
Этот матч стал для 21-летнего таранного форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда последним в составе «Боруссии». После завершения сезона футболист присоединится к «Манчестер Сити».