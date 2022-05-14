Вашингтон, 14 мая, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Спин-офф сериала «Ведьмак» под названием «Ведьмак: происхождение» может выйти уже в декабре 2022 года. Об этом пишет Redanian Intelligence, ссылаясь на свои источники.

Цитата из т/ф «Ведьмак». 2019. США — Польша Геральт

По словам инсайдеров СМИ, премьера шоу запланирована на период с 24 по 26 декабря. Представители сервиса Netflix, который занимается производством сериала, пока не давал комментариев по этому поводу.

ИА REGNUM напоминает, что в сериале «Ведьмак: Происхождение» расскажут о событиях, происходящих за 1200 лет до оригинального шоу с Генри Кавиллом в главной роли. В центре сюжета — катаклизм под названием «Сопряжение сфер», который привёл к появлению ведьмаков, людей и монстров в мире эльфов.