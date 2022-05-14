Ростов-на-Дону, 14 мая, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В Ростовской области коечный фонд, развёрнутый для пациентов с COVID-19, занят на 61%. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 14 мая.

Https://pixabay.com Стоп COVID-19

Всего на лечении находится 991 житель Ростовской области с положительным результатом теста на коронавирус. Госпитализация потребовалась для 244 человек. Состояние четырёх пациентов врачи оценивают как тяжёлое.

747 носителей коронавируса получают амбулаторное лечение.