Ростов-на-Дону, 14 мая, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки выявили 129 носителей коронавируса, с COVID-19 справились 203 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 14 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Новые случаи заражения подтверждены в 43 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (24), Таганроге (девять), Гукове (восемь), Новошахтинске (семь), Батайске и Аксайском районе (по шесть). 38% носителей коронавируса — люди старше 66 лет, 9,3% — дети.

Скончались от осложнений, вызванных инфекцией, две женщины в возрасте 58 и 82 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 374 318 случаев заражения коронавирусом. выписаны с выздоровлением 362 423 пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 904 человека.