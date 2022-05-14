Лондон, , 17:52 — REGNUM Британская версия официального сайта Disney Plus опубликовала возможную дату премьеры сериала «Женщина-Халк» (She-Hulk). Об этом 14 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Халк Eneas De Troya

Предварительно шоу выйдет 17 августа 2022 года. Сериал расскажет о приключениях адвоката Дженнифер Уолтерс, двоюродной сестры Брюса Беннера, известного как супергерой Халк.

ИА REGNUM напоминает, что главную роль в сериале исполнит Татьяна Маслани — к роли Халка вернётся Марк Руффало, а к роли Мерзости — Тим Рот. В шоу запланировано десять эпизодов.

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