Лондон, 14 мая, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Британская версия официального сайта Disney Plus опубликовала возможную дату премьеры сериала «Женщина-Халк» (She-Hulk). Об этом 14 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Eneas De Troya Халк

Предварительно шоу выйдет 17 августа 2022 года. Сериал расскажет о приключениях адвоката Дженнифер Уолтерс, двоюродной сестры Брюса Беннера, известного как супергерой Халк.

ИА REGNUM напоминает, что главную роль в сериале исполнит Татьяна Маслани — к роли Халка вернётся Марк Руффало, а к роли Мерзости — Тим Рот. В шоу запланировано десять эпизодов.