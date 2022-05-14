Вашингтон, , 17:44 — REGNUM Американский певец Ne-Yo рассказал, как ему (Шейфер Чимер Смит) и его жене Кристал Ренэй Уильямс удалось восстановить отношения. Об этом 14 мая пишет E! News.

Ne-Yo Скриншот видео в YouTube

По словам музыканта, его брак «стал крепче» благодаря «действительно неудобным разговорам», которые они вели с супругой. «Как человеку, это было очень сложно, особенно с кем-то, кого ты любишь и о ком заботишься. Тебе важно, как они себя будут чувствовать», — поделился Ne-Yo.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ne-Yo состоял в браке с Кристал Ренэй Уильямс на протяжении четырёх лет. Однако в 2020 году пара решилась на развод — они вновь поженились в апреле 2022 года.

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