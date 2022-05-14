Дортмунд, Германия, 14 мая, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Сегодня, 14 мая, в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» в матче последнего 34-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 встретится с берлинской «Гертой». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Боруссия» (Дортмунд)

Стартовые составы команд:

«Боруссия» (расстановка 3-4-2-1): Роман Бюрки — Дан-Аксель Загаду, Мануэль Аканджи, Эмре Джан — Мариус Вульф, Аксель Витсель, Джуд Беллингем, Рафаэл Геррейру – Марко Ройс, Юлиан Брандт – Эрлинг Холанд.

«Герта» (расстановка 4-2-3-1): Марсел Лотка — Петер Пекарин, Дедрик Бойата, Марк-Оливер Кемпф, Марвин Платтенхардт — Лука Тузар, Сантьяго Аскасибар – Максимилиан Миттельштадт, Юрген Эккеленкамп, Суат Сердар – Исхан Бельфодиль.

Бригада арбитров: Тобиас Штилер | Гиттельманн Кристиан | Эдуард Байтингер.