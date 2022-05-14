Берлин, 14 мая, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Передать Украине замороженные в Германии российские активы непросто. Об этом 14 мая заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G7.

Анналена Бербок

«Доступ к замороженным денежным средствам с юридической точки зрения совсем непростая задача», — сказала Бербок.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны G7 принять законы, позволяющие конфисковать российские активы и передать их Киеву.

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